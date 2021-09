Nintendo non sarà al Tokyo Game Show

Nintendo ha annunciato che non parteciperà al Tokyo Game Show di quest'anno, in programma dal 30 settembre.

La società ha utilizzato i social media per condividere la notizia con i fan. Una traduzione di Google del tweet di seguito recita: "Nintendo non esporrà stand o titoli di giochi al 'TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE' che si terrà dal 30 settembre 2021. Collaboreremo solo nell'esibire giochi indie di altre società".

Le aziende che partecipano all'evento includono Xbox, Capcom, Bandai Namco, Sega, Konami, 505 Games e Square Enix, l'ultima delle quali mostrerà l'attesissimo progetto esclusivo per Switch Triangle Strategy.

2021?9?30?????????TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — ??????? (@Nintendo) September 3, 2021

Anche se alcuni rimarranno delusi dall'assenza di Nintendo al TGS, vale la pena ricordare che l'azienda terrà senza dubbio un proprio evento Direct. Storicamente, settembre è stato un buon mese per i Direct, quindi non sarebbe sorprendente l'arrivo di uno show della grande N.

Fonte: Nintendolife.