Nintendo Switch Online aggiungerà i giochi Game Boy e Game Boy Color, c'è un'altra conferma!

Secondo quanto riferito, alcune fonti hanno confermato all'inizio di questa settimana che i giochi Game Boy e Game Boy Color verranno probabilmente aggiunti "molto presto" su Nintendo Switch Online, rendendoli la terza libreria retrò disponibile sul servizio.

Ora anche i nostri colleghi di Eurogamer riferiscono che le proprie fonti possono corroborare l'affermazione e che anche altri sistemi potrebbero essere in lavorazione per Switch Online. Quando il servizio Switch Online è stato lanciato a settembre 2018, Nintendo ha aggiunto una libreria di 20 giochi NES giocabili come parte dell'abbonamento. Nintendo ha aggiornato il servizio a settembre 2019 aggiungendo una libreria SNES, che è stata nuovamente lanciata con 20 titoli. Attualmente ci sono ora 56 giochi SNES disponibili, portando il numero totale di giochi Nintendo retrò sul servizio a 144.

Quando Nintendo potrebbe annunciare questa espansione del servizio resta ancora da vedere. Recenti indiscrezioni hanno suggerito che un altro Nintendo Direct è previsto la settimana prossima a settembre, quindi forse ne sentiremo parlare meglio allora.

Per adesso quindi questi indizi continuano a rimanere sotto l'etichetta dei rumor. Rimanete sintonizzati con noi per eventuali informazioni e aggiornamenti a riguardo.

Fonte: Eurogamer