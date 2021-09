PS5 nuovo modello peggiore? Austin Evans prova a fare chiarezza in un nuovo video dopo le polemiche

Austin Evans ha pubblicato un nuovo video in cui torna a parlare del teardown del nuovo modello di PS5 in cui c'è un dissipatore più piccolo rispetto a quello montato sulle PS5 di lancio. Il video è stato pubblicato per tentare di frenare le moltissime polemiche generate dal teardown.

Il nuovo modello di PS5 ha un dissipatore ridotto e questo causa una diminuzione di 300 grammi del peso della console. In seguito alla scoperta, lo YouTuber ha fatto un semplice ragionamento: dato che il nuovo modello non ha un diverso sistema di dissipazione o differenti soluzioni per espellere l'aria calda dalla macchina, un heatsink più piccolo potrebbe comportare delle temperature interne più alte.

In realtà, i dati precisi relativi alle temperature può conoscerli solo Sony, mentre Austin Evans ha potuto solo constatare un aumento del calore con delle rilevazioni esterne. Questo, unito alla superficie dissipante minore, ha portato lo YouTuber alle sue conclusioni.

Il ragionamento è dettato dal "buonsenso" ma ha scatenato una marea di polemiche, proprio perché Evans non può conoscere realmente se la temperatura è effettivamente aumentata nel nuovo modello. Di conseguenza lo YouTuber è stato attaccato per aver affermato che la nuova PS5 è peggiore di quella di lancio.

Evans è tornato sul suo ragionamento, confermando che secondo lui il modello di lancio è migliore e che questa mossa è stata fatta da Sony nel tentativo di ridurre i costi di produzione, probabilmente troppo alti con la prima versione di PS5.

A tutte queste polemiche si sono aggiunti gli scalper, che ovviamente hanno aumentato i prezzi della PS5 di lancio, mentre il livello di tossicità online è arrivato alle stelle dopo le considerazioni di Evans, il che ha impressionato molto lo YouTuber.

Fonte: YouTube.