Riot assume un ex dirigente di Netflix per sviluppare film originali, programmi TV e show d'animazione

Riot Games sta unendo le forze con un ex dirigente di Netflix per continuare a sviluppare la sua nuova divisione di intrattenimento.

Brian Wright è stato assunto come Chief Content Officer di Riot. Wright aiuterà a sviluppare progetti originali di film, TV e animazione per Riot Entertainment. Inoltre, Riot Games afferma che Wright lavorerà per colmare il rapporto tra l'industria dei videogiochi e quella dell'intrattenimento.

In Netflix, Wright ha lavorato per portare più contenuti originali sulla piattaforma, tra cui Stranger Things, 13 Reasons Why e altro ancora. Wright afferma di essere "oltremodo entusiasta" di unirsi a Riot Games, aggiungendo: "non vedo l'ora di portare storie più vivaci ai giocatori e ai fan di tutto il mondo".

Riot Games è nota per lo sviluppo e la pubblicazione di League of Legends e Valorant, e la società sta sviluppando Arcane, una serie animata in arrivo nell'universo di League of Legends. Lo show arriverà su Netflix questo autunno.

Sembra che ci siano in corso scambi tra videogiochi e intrattenimento poiché Netflix ha recentemente assunto l'ex dirigente di EA Mike Verdu per guidare la propria divisione gaming. Netflix ha attualmente lanciato la sua app di giochi mobile in Polonia.

Fonte: IGN.