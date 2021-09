The Outlast Trials 'sarà più simile a una serie TV' per il team di sviluppo

Lo sviluppatore Red Barrels ha rivelato ulteriori informazioni sul sequel horror multiplayer The Outlast Trials. Parlando attraverso il blog di PlayStation, il co-fondatore Phillippe Morin ha parlato della differenza tra i due giochi originali per giocatore singolo e il nuovo capitolo. "Se i giochi precedenti possono essere paragonati ai film, The Outlast Trials è più simile a una serie TV. Il vostro viaggio verso la libertà sarà lungo".

Tuttavia, coloro che sono preoccupati che l'aspetto multiplayer possa diluire l'aspetto horror dovrebbero stare tranquilli. Morin dice che stanno usando lo stesso approccio dei due giochi precedenti. Ciò include gli aspetti chiave "realismo contorto, decadenza e sangue in faccia". "Che si giochi da soli o con gli amici, vogliamo che i giocatori si sentano come se stessero combattendo per le loro vite ed il loro diritto alla libertà".

Nel gioco, verrete rapiti dalla losca Murkoff Corporation e vi ritroverete a subire una serie di esperimenti non etici. Da soli o con gli amici, dovrete superare queste prove e cercare di sfuggire alla vostra prigionia. Sebbene il gioco fosse stato originariamente annunciato per una versione del 2021, è stato spostato nel 2022. L'ultima domanda dell'intervista sembra confermare che verrà lanciato anche su PlayStation 5, anche se il team deve ancora indagare sulle opzioni per confermare le funzionalità DualSense in questo momento.

The Outlast Trials è attualmente previsto nel 2022 su PlayStation 5 e PC. Per adesso non ci sono notizie su un'eventuale versione per Xbox Series X/S.

