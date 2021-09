The Tomorrow Children è stato chiuso e ora il game director vuole riconquistare i diritti dell'esclusiva PlayStation

The Tomorrow Children è stato chiuso non molto tempo dopo la sua uscita nel 2016 ma, cinque anni dopo, il director Dylan Cuthbert sta cercando di riconquistare i diritti dell'esclusiva PlayStation perduta nella speranza di una riedizione.

The Tomorrow Children è un'esperienza multiplayer di "ispirazione sovietica" che Cuthbert ha paragonato a titoli come Animal Crossing e Death Stranding: ha ricevuto un'accoglienza mista al momento del lancio, ma ha creato un seguito di culto. Purtroppo per lo sviluppatore Q-Games, è stato completamente chiuso appena un anno dopo il lancio a causa dei costi di gestione del server e, a causa della sua natura esclusivamente online, da allora è stato totalmente ingiocabile.

In un video di IGN Japan per celebrare il quinto anniversario del gioco, Cuthbert ha giocato a una build del gioco degli sviluppatori e ha risposto alle richieste dei fan di ripubblicare il titolo.

"Sfortunatamente, in questo momento l'IP è di Sony. Quindi continuerò a provare a riavere l'IP, e se la riavrò, allora penserò sicuramente a come rilanciarlo ma senza un server, penso. Perché sono stati i costi di gestione del server a farlo chiudere."

Cuthbert ha anche affrontato la tristezza di aver realizzato un intero gioco che, a tutti gli effetti, non esiste più al di fuori delle build degli sviluppatori.

Per quanto riguarda la fattibilità di riavere i diritti da Sony, Cuthbert non è sicuro al 100%: "speriamo che ad un certo punto in futuro riuscirò a recuperare l'IP per provare a capire cosa fare in seguito."

Cuthbert si è fatto un nome in Nintendo, aiutando a programmare l'originale Star Fox, prima di fondare Q-Games nel 2001.

Fonte: IGN.