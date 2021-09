Tiny Tina's Wonderlands: un gameplay trailer è in arrivo

Non si sa ancora molto di Tiny Tina's Wonderlands, ma i fan della serie non resteranno a bocca asciutta ancora per molto, a quanto pare: un misterioso tweet da parte dell'account ufficiale del gioco annuncia, infatti, che il reveal del gameplay arriverà presto.

"Quanto" presto? Non si sa: la didascalia del trailer recita infatti solo la parola 'soon' (presto) con l'emoji di un paio di occhi al posto delle 'o', e la gif contempla solo alcuni simboli stilizzati: una spada con un cuoricino a fianco che batte, un coniglietto, un teschio stilizzato e una bomba.

Quale potrebbe essere l'occasione giusta per svelare le carte? L'imminente PlayStation Showcase del 9 settembre, magari? O qualcosa legato a Xbox, dato che l'account ufficiale della console ha replicato al post con finta meraviglia? Non ci è dato saperlo, ma di sicuro monitoreremo le mosse di Gearbox.

Tiny Tina's Wonderlands, per il resto, è ancora avvolto nel mistero: sappiamo solo che l'ispirazione iniziale è stata data dal vecchio DLC di Borderlands 2 dal titolo Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, ma di fatto potrebbe essere qualunque tipo di gioco, senza attenersi a quanto già visto in precedenza. Staremo a vedere: per ora il titolo è atteso per l'anno prossimo, su PC, PS5, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Account Twitter ufficiale del gioco