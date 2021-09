Xbox Series X a tema Far Cry 6 è la fantastica console che Microsoft mette in palio in un concorso

Microsoft e Ubisoft hanno segnato una partnerhip e il frutto di questa collaborazione è una fantastica Xbox Series X a tema Far Cry 6. La console è stata annunciata ufficialmente dalla società di Redmond attraverso Twitter ed è semplicemente incredibile.

La promozione purtroppo è disponibile solo negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania e Francia e fa parte del programma Microsoft Rewards. Coloro che vivono in uno di questi paesi potrebbero quindi avere la possibilità di entrare in possesso di questa Xbox Series X e del suo controller a tema. Oltre alla console, i vincitori riceveranno una copia digitale del gioco, un televisore Samsung NEO QLED e l'esclusivo merchandise di Far Cry 6.

Ricordiamo inoltre che Microsoft durante la Gamescom ha annunciato una console Xbox Series X a tema Halo Infinite, disponibile per il preordine. Sfortunatamente anche qui sono arrivati i bagarini che stanno vendendo la console a prezzi gonfiati.

Shoot your shot so you can shoot 'em up in Yara on next gen.



Enter now for your chance to win a limited-run @FarCryGame 6 Xbox Series X bundle, copies of the game, and more.



Open to residents in US, UK, CA, DE, and FR, contest ends on September 30, 2021: https://t.co/cisHap53n8 pic.twitter.com/MvLGjvL3L6 — Xbox (@Xbox) September 2, 2021

Far Cry 6 sarà disponibile il 7 ottobre su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

