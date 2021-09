Assassin's Creed Valhalla, l'espansione gratuita Discovery Tour ci trasformerà in turisti dell'era vichinga

Assassin's Creed Valhalla ha ricevuto da poco la sua seconda grande espansione, ma le avventure dei vichinghi non sono ancora terminate.

Ubisoft ha infatti svelato, attraverso le proprie piattaforme social, la roadmap dei prossimi aggiornamenti di Valhalla e, nelle prossime settimane, ci sarà parecchia carne sul fuoco.

Il primo appuntamento sarà il 7 settembre, quando il titolo si aggiornerà alla versione 1.3.1 e accoglierà un nuovo pacchetto di mappe per la modalità Razzie Fluviali.

Ad autunno inoltrato, invece, assisteremo all'aggiornamento successivo, la versione 1.3.2 e all'arrivo di uno dei DLC più attesi: il Discovery Tour.

Questo aggiornamento gratuito è ben noto ai fan di Assassin's Creed: si tratta di una modalità extra che trasforma l'intero mondo di Assassin's Creed Valhalla in un museo da esplorare, senza pericoli o nemici.

Potrete conoscere dettagli storici e mitologici delle location e dei monumenti di gioco, scoprire la vita dei personaggi, i loro usi e costumi e molto altro.

Ricordiamo che il Discovery Tour è presente anche in AC Origins e Odyssey, dove è in grado di offrire tantissime informazioni sull'era egiziana e greca. Considerando la vastità di AC Valhalla, potete aspettarvi un gran bel carico di storia da scoprire.

L'update 1.3.2 e il Discovery Tour dell'era vichinga non hanno ancora una data d'uscita, ma sono attese nel corso del prossimo autunno.

