Babylon's Fall, la seconda fase della Closed Beta arriverà fra pochi giorni

Babylon's Fall, il nuovo titolo di Platinum Games, sta per entrare nella seconda fase di beta testing, come annunciato dal publisher Square-Enix.

L'annuncio è arrivato insieme ad un report, visibile a questo indirizzo, nel quale i director del gioco, Kenji Saito e Takahisa Sugiyama, commentano il feedback ricevuto dai tester e i modi in cui risolveranno i difetti più evidenti.

La Fase 2 della Closed Beta avverrà in tre giornate diverse, a seconda della propria regione d'appartenenza, sia essa Nord America, Giappone o Europa:

Giappone - 10 Settembre dalle 19:30 alle 22:00 JST

Nord America - 11 Settembre dalle 19:30 alle 22:00 PT

Europa - 13 Settembre dalle 19:30 alle 22:00 BST

Naturalmente, a noi interessano gli orari europei, quindi l'appuntamento per ritornare su Babylon's Fall è previsto fra poco meno di 10 giorni, dalle 20:30 alle 23, ora italiana.

Nei prossimi giorni, gli sviluppatori invieranno ai giocatori nuovi inviti alla beta, quindi non preoccupatevi se non avete partecipato alla prima fase o se non siete stati ancora invitati.

Platinum Games terrà anche una terza fase beta per Babylon's Fall e tutti coloro che hanno partecipato alle due precedenti fasi, saranno automaticamente invitati alla successiva, prevista in una data non ancora specificata.

Babylon's Fall è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 5 e PlayStation 4, ma ancora non abbiamo una data d'uscita.

Fonte: WCCFTech