Battlefield 2042, il nuovo trailer offre una panoramica sugli Specialisti e le loro abilità

Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di DICE hanno pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato a Battlefield 2042, l'imminente FPS ed eterno rivale di Call of Duty.

Il video in questione è incentrato sulle classi del gioco, o meglio, sugli Specialisti, i vari personaggi che potremmo interpretare nelle lotte multiplayer.

Abbiamo Webster Mackay, personaggio di classe Assault in grado di usare il rampino per cogliere gli avversari di sorpresa.

Maria Falck, invece, è un Support in grado di usare la pistola S21 Syrette per curare se stessa o gli alleati a distanza; possiede inoltre l'abilità Combat Surgeon, rendendola così in grado di riportare in vita un alleato al massimo della salute.

Pyotr "Boris" Guskovsky è un Engineer in grado di installare torrette SG-36, le quali identificano i nemici e attaccano automaticamente.

Wikus "Casper" van Daele, di classe Recon, è in grado di sfruttare un drone da ricognizione per scovare i nemici e disturbare i loro apparecchi elettronici.

Questi sono solo alcuni degli Specialisti che potremo incontrare in Battlefield 2042. Come ci ricorda DICE, gli specialisti, basati sulle quattro classi di Battlefield, hanno una specialità e un tratto unici, ma il resto del loro equipaggiamento è personalizzabile.

Cosa ne pensate? Avete già trovato il vostro personaggio preferito?

Battlefield 2042 è atteso per il prossimo 22 ottobre su Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e PC. Gli ultimi rumor vedono l'arrivo di una beta, prevista per il 22 settembre, ma questo non è stato ancora confermato da EA.

Fonte: GamingBolt