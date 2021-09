Diablo II Resurrected mostra le abilità di 'trasformazione' del Druido nel nuovo trailer gameplay

Diablo 2: Resurrected uscirà il prossimo 23 settembre e i fan, giustamente, non vedono l'ora di tornare ad affrontare orde di demoni e il loro signore infernale in questa edizione rimasterizzata.

In attesa del fatidico giorno, Blizzard ha condiviso un nuovo trailer, della durata di pochi secondi, incentrato su uno dei personaggi giocabili di Diablo 2 Resurrected, il Druido.

Si tratta di una classe originalmente introdotta nell'espansione Lord of Destruction e assente in Diablo 3, quindi rappresenta a tutti gli effetti una novità per chi non ha mai provato il secondo capitolo della serie.

Il Druido è una classe principalmente magica, in grado di sfruttare diversi elementi per attaccare gli avversari, come il ghiaccio e il fuoco, oppure di evocare orde di animali per ostacolare i nemici.

Tuttavia, la sua abilità principale è sicuramente lo Shapeshifting, ovvero la capacità di trasformarsi in pericolose bestie selvatiche per contrastare i demoni più insidiosi.

Queste capacità rendono il Druido una classe versatile e, soprattutto, divertente. Così era nell'originale Diablo 2 e, sicuramente, sarà altrettanto nella versione Resurrected.

In questo momento, Blizzard è coinvolta in un'importante causa legale, partita dallo Stato della California, incentrata sulle pessime condizioni lavorative all'interno dei suoi uffici e su varie denunce di molestie sessuali e sessismo.

Nonostante questo, sembra che Diablo 2: Resurrected non verrà rimandato e la sua uscita resta fissata per il 23 settembre su PlayStation, Switch, Xbox e PC.

