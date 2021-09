Forspoken, novità in arrivo? L'attrice Ella Balinska inizia a stuzzicare i fan

Square-Enix non ha solo Final Fantasy XVI in cantiere: il suo studio Luminous Productions sta lavorando anche ad un altro ambizioso action RPG.

Stiamo parlando di Forspoken, titolo precedentemente noto come Project Athia, dallo stile parecchio simile alla quindicesima fantasia finale.

Purtroppo, eccezion fatta per un paio di reveal trailer, Forspoken continua a rappresentare un grosso mistero per tutti: sappiamo che uscirà su PS5 e PC e che dovrebbe uscire nel 2022, ma nient'altro.

Square-Enix non ha ancora annunciato nulla di nuovo, ma le novità potrebbero essere dietro l'angolo: Ella Balinska, l'attrice che interpreterà Frey Holland, la protagonista di Forspoken, ha infatti pubblicato una foto su Instagram, con una descrizione particolare: "Forspoken content pending", ovvero contenuto in sospeso o in arrivo.

Una frase difficile da interpretare in modi differenti: presto potremmo avere nuove informazioni su Forspoken.

Voice actress Ella Balinska of main character Frey Holland in 'Forspoken' teasing new content soon ?



Says "Forspoken content pending... ?" in her caption



Maybe shown at Playstation Showcase next week! ?



Source:https://t.co/zpiYS4iaA1 pic.twitter.com/X1UUvyRhAD — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 3, 2021

La domanda che ora ci poniamo è: quando? Fra pochi giorni, più precisamente il 9 settembre, assisteremo alla nuova edizione del PlayStation Showcase e sappiamo per certo che ci saranno diversi annunci PS5. Il titolo Square-Enix potrebbe essere fra questi.

D'altro canto, presto avremo anche il Tokyo Game Show, quindi non è da escludere nemmeno quello.

Purtroppo, sebbene si tratti di un rumor partito dalla bocca (o meglio, dalla tastiera) di una delle attrici del gioco, si tratta sempre di un rumor, quindi va considerato come tale in attesa di una conferma da parte di Square-Enix.

Secondo voi la PlayStation Experience e il Tokyo Game Show saranno i momenti giusti per ripresentare Forspoken al grande pubblico?

