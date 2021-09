God of War Ragnarok 'sarà molto più grande di God of War', potrebbe durare circa 40 ore

Horizon: Zero Dawn, Days Gone, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima e altri titoli di PlayStation Studios si sono concentrati su giochi giganti e abbiamo impiegato decine di ore per completarli.

Ebbene, sembra che anche il sequel di God of War seguirà questa tendenza.

David Scott Jaffe, il creatore dei primi due giochi e ora streamer, ha pubblicato un video sul suo canale Youtube dicendo che alcuni dei suoi amici all'interno di Sony affermano che Santa Monica Studio vuole che God of War: Ragnarok duri circa 40 ore.

Sarebbe una longevità più "alta" rispetto alla storia di circa 20 ore di God of War. Non sappiamo se questa sarà la durata effettiva di Ragnarok, ma sembra che Santa Monica stia puntando a un gioco molto più grande rispetto al capolavoro del 2018.

Che ne pensate?

Fonte: Gamesreactor.