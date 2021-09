PlayStation si prepara ad un annuncio bomba? David Jaffe: "I fan impazziranno!"

David Jaffe, noto sviluppatore che ha contribuito alla nascita di God of War, ha svelato qualcosa di decisamente interessante sul proprio profilo Twitter.

Stando alle sue parole, sembra che PlayStation abbia in serbo una grossa sorpresa per i suoi fan: un nuovo titolo che farà perdere la testa a tutti.

Le esatte parole dello sviluppatore sono state queste:

"Ecco un tweet inutile, ma se non lo dico, esploderò! Ho sentito di questo nuovo gioco che PlayStation sta sviluppando, non ho idea di quando verrà svelato (forse la prossima settimana, forse no), ma so che quando accadrà, i giocatori andranno fuori di testa! Pazzesco!".

Jaffe si scusa inoltre per i numerosi errori presenti nel tweet originale in inglese, ma diversi utenti l'hanno interpretato come un messaggio cifrato da parte dello sviluppatore, volto ad indicare la natura del gioco senza svelarlo pubblicamente.

here's useless tweet but if I don't say something i will explode!!!



just found out about a new plaeystation game they are making-no ideaa when it get unveiled (maybe next week, maybe not) BUt just know when it does, people are gonna lose their fucking minds! Bad ass!!! — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) September 4, 2021

Che sia vero o falso, il "leak" di Jaffe merita discussione, sempre ammesso che sia vero: cosa potrebbe nascondere PlayStation di così grosso?

È chiaro che Jaffe si stia riferendo al ritorno di una IP storica, dato che difficilmente un titolo inedito potrebbe causare le reazioni che il game designer descrive.

Esistono numerosi brand PlayStation caduti nel dimenticatoio e che meriterebbero un reboot o un revival: gli innumerevoli platform dell'era PSX e PS2, giochi come Forbidden Siren, Resistance, il mai dimenticato Legend of Dragoon, eccetera...

Ovvio, di questi tempi i principali rumor PlayStation sono tutti incentrati su Silent Hill, Metal Gear, Bloodborne e simili, ma Jaffe non sembra riferirsi a voci di corridoio già note, ma a una vera e propria sorpresa.

La PlayStation Showcase, attesa per il 9 settembre, potrebbe fornire la risposta a questo nuovo indovinello tuttavia, nel frattempo, dobbiamo considerare le dichiarazioni di Jaffe come un semplice rumor.

Voi, invece, potete dare libero sfogo alla vostra fantasia: secondo voi, quale potrebbe essere il prossimo annuncio bomba di PlayStation?

