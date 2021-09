PlayStation, l'ex-capo Shawn Layden rivela i motivi delle sue dimissioni

Due anni fa, Sony Worldwide Studios perse uno dei suoi capi storici: Shawn Layden, colui che guidò PlayStation dal 2014 al 2019, praticamente per tutta la durata della generazione PS4.

Ai tempi non furono rese note le motivazioni dietro le dimissioni: leggende metropolitane descrivevano una forte lotta di potere interna fra Layden e Jim Ryan, colui che divenne effettivamente il suo successore.

Il tempo delle leggende è ormai tramontato, perché dopo anni di silenzio Layden ha finalmente rivelato il perché del suo abbandono ed è ben più semplice di quanto pensiate: stanchezza.

"Si tratta di un lavoro adatto ad una persona giovane. Ho pensato: questo è il momento migliore per finalizzare la mia eredità. Era un ottimo momento per andarsene, mentre si era al top e lasciando le redini di PS5 ad una nuova generazione.".

PlayStation 4 è stata una delle console di maggior successo di Sony, la quale ha visto la nascita di molti blockbuster, remake e nuove IP, quindi non possiamo che concordare con Layden.

Anche PlayStation 5 sembra essere partita con il piede giusto, nonostante la difficile reperibilità, ma i fan Sony non provano per Jim Ryan lo stesso affetto che provavano per Layden, tant'è che molti di loro rimpiangono tutt'ora la sua leadership.

Voi da che parte state? Sentite la mancanza di Layden, oppure volete guardare al futuro con Jim Ryan?

Fonte: PushSquare