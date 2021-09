Star Citizen supera i 383 milioni di dollari, gli sviluppatori svelano le nuove navi in arrivo

Gli sviluppatori di Cloud Imperium Games, responsabili del ben noto Star Citizen, hanno pubblicato due nuovi video dedicati ai contenuti in arrivo per il simulatore spaziale.

Il primo video mostra le nuove navicelle attualmente in sviluppo, oltre a tutti gli altri contenuti e feature che verranno implementate nel prossimo futuro, come armi e location.

Il secondo video, invece, è un lungo video-diario del gameplay director, Rich Tyrer, nel quale si parla della creazione delle meccaniche di gameplay presenti in Star Citizen e nel futuro Squadron 42.

In aggiunta a queste nuove informazioni, abbiamo saputo che Star Citizen si è nuovamente superato, raggiungendo un nuovo traguardo di crowdfunding: il titolo ha infatti superato i 383 milioni di dollari in finanziamenti. Per la precisione, 383,195,806$ al momento della scrittura.

Un numero che non accenna a rallentare, nonostante la campagna Kickstarter originale sia ormai chiusa da anni: la vendita delle navicelle resta tutt'ora la principale fonte di sostentamento di Star Citizen.

Ad oggi, il titolo non possiede una data d'uscita e anche la modalità singleplayer, Squadron 42, è stato ripetutamente rimandato a data da destinarsi.

Potete comunque provare il gioco in closed beta e approfittare dei periodi di prova gratuita: in questo modo potete scoprire voi stessi se il gioco merita tutte queste attenzioni o no.

