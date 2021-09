Dr Disrespect dichiara guerra a Fortnite con il suo nuovo studio videoludico

Il noto streamer e influencer Dr.Disrespect ha recentemente annunciato la creazione del proprio studio di sviluppo videogiochi: la personalità della rete guiderà la creazione di progetti AA e AAA, alla conquista dell'industria.

Quasi come se fosse una coincidenza, immediatamente dopo l'annuncio, il caro dottore ha iniziato a sparare diverse critiche su giochi come Call of Duty e Apex Legends, più del solito almeno.

Tuttavia, le sue critiche più pesanti sono toccate a Fortnite e questo potrebbe averci fornito un indizio sul tipo di videogiochi che Dr.Disrespect ha intenzione di creare.

Durante uno streaming di qualche giorno fa, il Doc ha lanciato l'ennesima frecciatina a Fortnite, ma le sue parole potrebbero celare un significato nascosto:

"Sono stufo e stanco del gioco. Avete costruito una meccanica semplice con un engine che può fare qualsiasi cosa. È cartoonesco, leggero, fluffoso. Dov'è il mio shooter, amico? Dov'è il mio shooter di nuova generazione con nuove meccaniche e narrativa, quel mondo multiplayer competitivo che ti prende e ti scaraventa via se non hai il fegato di affrontarlo?".

Potete ascoltarlo voi stessi nel video qui di seguito (al minuto 43:10):

Una tale dovizia di dettagli, mascherati da attacco a Fortnite, potrebbe farci pensare che Dr.Disrespect voglia creare qualcosa di "superiore", andando a migliorare quelli che, dal suo punto di vista, sono i difetti principali dell'opera Epic Games.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che l'influencer è stato in passato un level designer per Sledgehammer Games e ha lavorato alla creazione di mappe per Call of Duty Advanced Warfare.

Lo studio di Dr.Disrespect è nato da poco, quindi ci vorrà ancora un bel po' di tempo, prima che possa mostrare pubblicamente il suo primo videogioco. Di certo, le idee su cosa vuole realizzare le ha: bisognerà solo trasformarle in realtà.

Fonte: Dexerto