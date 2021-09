Halo Infinite, cambiamenti al radar, ai bot e molto altro grazie al feedback dei tester

Grazie al feedback ottenuto dalle recenti Tech Preview di Halo Infinite, 343 Industries ha annunciato alcuni cambiamenti e migliorie che verranno introdotti nel gioco.

Le modifiche saranno parecchie, ma per la maggior parte minori, come bilanciamenti generali, sensibilità dei controlli e simili. Tuttavia, ciò che riceverà un rinnovamento pesante saranno due elementi in particolare: i bot e i radar.

I bot sono stati i protagonisti della prima Tech Preview di Halo Infinite e l'accoglienza dei giocatori è stata generalmente positiva, seppur con qualche piccola nota. Molti giocatori si sono ad esempio lamentati dell'eccessiva precisione con cui i bot lanciavano la granate: per questo motivo, gli sviluppatori daranno una sistematina alla loro intelligenza artificiale, per renderli leggermente meno "cecchini", ma sempre dei temibili avversari.

Il secondo cambiamento riguarda il radar il cui funzionamento è leggermente diverso da quello dei capitoli precedenti di Halo. A differenza del radar precedente, infatti, quello di Halo Infinite mostra i nemici solo se stanno correndo o sparando.

I tester non l'hanno apprezzato molto, quindi 343 Industries ha deciso di tornare sui propri passi, con un radar "onniscente" che mostra tutti i nemici, ad eccezione di quelli chinati.

In aggiunta a queste due grandi modifiche, gli sviluppatori aumenteranno la sensibilità generale, introdurranno nuove opzioni di accessibilità e modificheranno i suoni delle armi storiche, come Needler, Gravity Hammer e Plasma Pistol per renderli più simili agli originali.

The #HaloInfinite Tech Preview may have ended, but your input lives on. In our first Outcomes report, the team acknowledges and responds directly to community feedback surrounding the flight.



? https://t.co/sdPlRFXpzn pic.twitter.com/O7cMD8tuJU — Halo (@Halo) September 3, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insomma, i beta tester di Halo Infinite contribuiranno a migliorare l'esperienza di gioco di coloro che acquisteranno la nuova avventura di Master Chief e di questo gli siamo grati.

Halo Infinite è atteso per la fine dell'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamepur