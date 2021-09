Hideo Kojima e il suo Mads Max con Mads Mikkelsen? Un buddy cop futuristico ma Mad Max non c'entra

Hideo Kojima è un vulcano di idee in continua eruzione: qualche giorno fa, l'eclettico sviluppatore ha raccontato di un ipotetico progetto con protagonista Mads Mikkelsen, già attore nel suo titolo precedente, Death Stranding. Questo videogioco si sarebbe chiamato Mads Max.

Nonostante si tratti a tutti gli effetti di un sogno, un progetto di fantasia, i fan non hanno potuto far altro che provare ad immaginare il setting, il gameplay e la storia del gioco, conoscendone solo il nome.

Dopo aver constatato di come il suo progetto immaginario stesse facendo il giro della rete, Kojima ha deciso di rincarare la dose, svelando qualche dettaglio extra su Mads Max.

Innanzitutto, lo sviluppatore ha rivelato che, nonostante il nome simile, il suo Mads Max non avrebbe alcun legame con il ben noto film Mad Max. Niente sopravvivenza in un mondo desertico post-apocalittico, quindi.

Al contrario, nella mente di Kojima, Mads Max dovrebbe essere un videogioco in stile "buddy cop", ambientato nel futuro prossimo.

"Mads Max è al centro delle news da un po' di tempo, ma questa era solo frutto di una chiacchierata. Inoltre, alcune persone hanno frainteso il titolo provvisorio, quindi vorrei aggiungere qualcosa a riguardo. Il mio progetto non è una storia apocalittica ambientata nel deserto, ma un buddy cop ambientato in un futuro vicino. Nonostante questo, George Miller, il regista di Mad Max, è ancora il mio 'Dio'.".

2/2

However, George Miller, the director of "Mad Max", is still my "god". — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 4, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per chi non lo sapesse, i film "buddy cop" sono quella categoria che hanno, come protagonisti, una coppia di personaggi, solitamente poliziotti, dalle caratteristiche e dalle personalità diametralmente opposte. Equivoci, reazioni divergenti, litigi e simili sono la principale fonte delle gag comiche su cui si basa questo genere di commedia.

Fra i film che incarnano lo spirito buddy cop possiamo citare Bad Boys, Rush Hours, Miami Vice, Men in Black e Arma Letale, ma anche alcuni film di Bud Spencer e Terence Hill rientrano a pieno titolo nella categoria.

Voi che ne pensate? Giochereste a questo ipotetico Mads Max nel caso esistesse?

Fonte: Twitter