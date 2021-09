Horizon Forbidden West, Sony fa dietrofront: l'upgrade fra PS4 e PS5 sarà gratuito

Dietro-front per Sony e PlayStation: non sarà necessario acquistare delle edizioni speciali per effettuare l'upgrade di Horizon Forbidden West da PS4 a PS5.

Qualche giorno fa, l'azienda aveva svelato le varie edizioni pre-ordinabili della nuova avventura di Aloy, ma le reazioni dei fan sono state parecchio negative.

Il motivo? Acquistando l'edizione retail Standard, si entrava in possesso esclusivamente della versione PS4 o di quella PS5. Non si potevano avere entrambi e nemmeno avere un upgrade next-gen: bisognava restare obbligatoriamente con la versione scelta.

Un limite che, invece, non era presente se si sceglieva di acquistare una delle altre (e più costose) versioni, come la Digital Deluxe, la Collector's e la Regalla. Solo queste vi permettevano di avere sia la versione old che next-gen.

I fan si sono rivoltati e, dopo pochi giorni, Sony ha deciso di accontentarli, tornando sui propri passi. Questo è quanto dichiarato dal presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan:

"L'anno scorso avevamo promesso di offrirvi upgrade gratuiti per i nostri titoli cross-gen di lancio e questo includeva Horizon. Anche se l'impatto della pandemia ha spinto Forbidden West lontano dall'uscita che avevamo previsto, rispetteremo la promessa: i giocatori che acquisteranno Horizon Forbidden West su PS4 saranno in grado di effettuare l'upgrade gratuito su PS5.".

I giocatori non dovranno più spendere un extra per avere la doppia versione e i fan ringraziano. Anche Jeff Grubb ha voluto ringraziare Sony, oltre a sottolineare un nuovo paradosso che si è andato a creare:

I'm not trying to ruin this, but if I spend on Horizon, I get it for PS5, but if I spend , I get the PS5 and the PS4 version? I love bank errors in my favor, but what is going on over there? pic.twitter.com/bTFuwFy74r — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 5, 2021

Nonostante si tratti di un'ottima notizia per i giocatori, questa "vittoria" varrà solo per Horizon Forbidden West. Jim Ryan, infatti, ha immediatamente confermato che, da qui in avanti, tutti i futuri titoli cross-gen di PlayStation diventeranno next-gen solo a pagamento:

"Vorrei inoltre confermare che, da qui in avanti, le esclusive PlayStation first-party cross-gen, sia digitali che fisici, avranno l'upgrade da PS4 a PS5 a pagamento per 10 dollari. Questo si applicherà al prossimo God of War, Gran Turismo 7 e a tutti gli altri titoli cross-gen pubblicati da Sony.".

L'esatto opposto di Xbox e il suo Smart Delivery: secondo voi, l'upgrade a 10 dollari sarà un'esclusiva di Sony, oppure prenderà piede anche con altri publisher?

