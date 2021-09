Smash Bros incontra Tekken: Masahiro Sakurai torna a Harada's Bar per l'ultima parte della sua intervista

Questo week-end segna la conclusione dello speciale in 4 episodi di Harada's Bar, dedicato a Masahiro Sakurai, il creatore di Kirby e responsabile della serie Smash Bros.

Il talk show del padre di Tekken tornerà in futuro con un nuovo ospite, ma questa è l'ultima occasione per scoprire i dettagli più importanti di Sakurai e della sua vita.

I precedenti episodi di questo speciale erano lunghi all'incirca mezz'ora, ma questo finale dura poco più di 10 minuti. Nonostante la brevità, tuttavia, rappresenta una visione importante tanto quanto gli altri.

Potete ammirare l'episodio qui di seguito, con i sottotitoli in inglese:

Quali sono state le domande finali poste da Harada a Sakurai? Abbiamo, ad esempio, quale fosse la sua città natale, ovvero Tokyo, dove ha trascorso parte della sua vita, eccezion fatta per i dieci anni trascorsi a Yamanashi quando il suo studio, HAL Laboratory, si trasferì.

Harada ha inoltre menzionato ciò che è accaduto durante uno dei video "How to Play" di Sakurai: quando, causa COVID, lo sviluppatore dovette registrare il video nella propria abitazione, i fan, specialmente oltre oceano, avevano iniziato ad analizzare in modo maniacale tutti gli elementi a schermo, in parte per scoprire lo stile di vita di Sakurai, in parte per scovare indizi sul prossimo DLC di Smash Bros.

Sakurai non ne era al corrente fino ad ora e la sua reazione, quando Harada gliel'ha rivelato, è stato un esasperato "Ma andiamo....", sebbene abbia ammesso che osservare le abitazioni altri sia decisamente interessante.

Questa intervista finale è carica di curiosità e ci aiuta a scoprire un lato di Sakurai che i suoi fan probabilmente non conoscevano. Di questo, dobbiamo sentitamente ringraziare Harada e il suo bar.

Chissà quale sviluppatore giapponese diventerà il prossimo ospite del suo talk show?

