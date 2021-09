Microsoft Flight Simulator, l'espansione Top Gun è stata rimandata a maggio 2022 per allinearsi con il rinvio del film

L'espansione Top Gun di Microsoft Flight Simulator, prevista per l'autunno del 2021, è stata recentemente rimandata in concomitanza con il rinvio del film Top Gun: Maverick.

Pochi giorni fa, Paramount ha annunciato di aver rinviato al 2022 i suoi film previsti per la fine dell'anno e Top Gun: Maverick è uno di questi. Inizialmente previsto per il weekend del Giorno del Ringraziamento americano (25 novembre), ora è atteso per il 27 maggio 2022.

Il publisher ha optato per il rinvio, in quanto le preoccupazioni per la crescita dei casi di COVID e della nuova variante Delta, potrebbero influenzare negativamente le presenze al cinema.

Sfortunatamente, dato che l'espansione Top Gun per Microsoft Flight Simulator era strettamente legato al film, Microsoft si è vista costretta a rinviare anche il suo DLC:

"Paramount Pictures ha recentemente rimandato l'uscita di Top Gun: Maverick al 27 maggio 2022. Come avevamo annunciato in precedenza, l'espansione Top Gun: Maverick per Microsoft Flight Simulator su Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass sarà pubblicata insieme al film.".

L'espansione gratuita di Top Gun introdurrà nuovi veicoli aerei, fra cui i jet F-18, ma dovrete aspettare qualche mese in più, prima di poterli provare.

Fonte: Eurogamer