Overwatch, McCree cambia nome dopo lo scandalo molestie? Il commento del doppiatore

Qualche settimana fa, il team di Overwatch presso Blizzard annunciò che il personaggio di McCree avrebbe cambiato il proprio nome.

Le circostanze dietro questo cambiamento sono purtroppo legate ad eventi infelici della realtà: Blizzard è stata denunciata dallo Stato della California per molestie sessuali e sessismo sul luogo di lavoro, ai danni delle dipendenti donne.

Fra i nomi legati a questi episodi figura anche quello di McCree, uno sviluppatore di lunga data di Blizzard: il personaggio di Overwatch portava il suo nome come simpatico tributo.

Purtroppo, quando le torbide vicende interne di Blizzard divennero pubbliche e il nome di McCree finì associato a dei gravi episodi di molestie, lo sviluppatore abbandonò la compagnia a inizio agosto. Per slegare completamente Overwatch dalla figura "reale" di McCree, il suo omonimo personaggio riceverà un nuovo nome.

A qualche giorno dall'annuncio ufficiale, il doppiatore originale di McCree, Matthew Mercer, ha voluto commentare la decisione di Blizzard, trovandosi pienamente d'accordo con loro.

"So che si tratta di una piccola consolazione, ma è qualcosa che andava fatto per il futuro di Overwatch e dei personaggi. Le persone hanno opinioni differenti a riguardo e qualcuno potrebbe dire che è solo un nome ed è ridicolo cambiarlo, ma si tratta di un nome che rappresenta una connessione al dolore e all'abuso di molte persone. Se abbiamo l'occasione di migliorare le cose, lasciare il passato alle spalle e permettere al personaggio di vivere come entità separata da tutto questo, allora mi trovate d'accordo con tutto questo.".

Mercer ha rivelato inoltre che Blizzard ha voluto interpellarlo direttamente in merito al cambio di nome:

"Mi hanno chiamato e chiesto se ero al corrente della situazione. Io dissi di sì e loro dissero 'Come parte di questo processo, vogliamo separare questo personaggio dalle terribili circostanze e avere l'occasione di fare la cosa giusta, un inizio di qualcosa di più grande che andrà fatto. Volevamo chiamarti e chiederti se eri d'accordo con tutto questo.' Dissi di sì.".

Mercer ha infine ammesso di non aver idea di quale sarà il nuovo nome di McCree.

Il caso Blizzard continuerà a far scalpore fino e ben oltre la sua risoluzione: cambiare il nome di un personaggio di Overwatch sarà la soluzione per slegare le due realtà?

