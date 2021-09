PlayStation Showcase, un teaser trailer per ricordarci l'appuntamento del 9 settembre

L'assenza dall'E3 2021 aveva lasciato i fan Sony con l'amaro in bocca: quanto avrebbero dovuto aspettare, prima di una conferenza o di un evento dedicato ai titoli PlayStation presenti e futuri?

Per fortuna, non molto: pochi giorni fa, Sony ha infatti annunciato l'arrivo del PlayStation Showcase, una trasmissione tutta incentrata sui giochi PS4 e PS5 di prossima uscita.

E, come se non bastasse, non dovremo nemmeno aspettare molto per seguirla: l'evento sarà live il prossimo 9 settembre alle ore 22, quindi è questione di pochissimi giorni.

Giusto perché non ve lo scordiate, Sony ha pubblicato un piccolo teaser trailer dello Showcase, un brevissimo video scintillante per ricordarci data e ora.

Naturalmente, il video non mostra alcun dettaglio o preview sui giochi che verranno mostrati nell'evento, ma questo non ha impedito alla community di speculare e cercare di decifrare i misteri (molto probabilmente inesistenti) dietro alle forme geometriche del teaser.

Speculazioni e rumor, per fortuna, non dureranno molto, perché fra quattro giorni scopriremo finalmente i piani futuri di PlayStation. Solo allora, le voci dietro Silent Hill, Metal Gear Solid, Bloodborne e altro, si riveleranno verità o panzane.

Voi cosa sperate di vedere all'evento? Sequel attesi, revival inaspettati, oppure non volete far previsioni?

Fonte: Youtube