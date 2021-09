Sonic Colors Ultimate, gli utenti segnalano glitch grafici disastrosi e salvataggi corrotti

Sonic Colours: Ultimate è disponibile in versione digitale da qualche giorno, ma ai giocatori sono bastate poche ore per iniziare a segnalare un vasto numero di bug, glitch grafici e crash, la maggior parte dei quali riservati alla versione Nintendo Switch.

Su Twitter, sono parecchie le clip video che mettono in mostra i problemi di questa edizione rimasterizzata, alcuni piccoli, altri catastrofici.

Glitch che alterano profondamente la qualità visiva del gioco, effetti grafici assenti, clip attraverso pareti e pavimenti sono solo la punta dell'iceberg, come potete vedere voi stessi.

Alcuni utenti segnalano inoltre frequenti crash su PS4 e PS5, oltre alla corruzione dei salvataggi e, in un caso, perfino la cancellazione dell'intero gioco.

Sonic Color Ultimate's Jade Ghost Wisp is truly polished. pic.twitter.com/MQD6Kq0fGi — CatGirlToast (@snowwood_) September 3, 2021

Sonic colors ultimate is a port. pic.twitter.com/mQDt5oZyLA — Sanic123 (@SSanic123) September 3, 2021

uhhhh, so i bought sonic colors ultimate and this happened while playing pic.twitter.com/ihOyrlSmCB — Anti Hobbykids (@AHobbykids) September 3, 2021

noooOOOoooooooooooooo MI SONIC COLORS ULTIMATE pic.twitter.com/PhrI2Xcowz — Mushu5263 (@mushu5263) September 3, 2021

Tutte qui le controversie? Purtroppo no. Sonic Colors Ultimate è stato sviluppato da Blind Squirrel Games, esperti di porting che hanno già lavorato alla trilogia di Mass Effect.

Come se non bastassero i problemi elencati qui sopra, sembra che Sonic Colors Ultimate sfrutti l'engine open source Godot Engine, ma nei crediti non esiste alcuna menzione di questa tecnologia, nonostante un datamining ne abbia rivelato i file.

Blind Squirrel ha assicurato che rimedierà a questa mancanza, inserendo il Godot Engine fra i riconoscimenti nella prossima patch.

We are very sorry about this oversight and are committed to properly crediting all technology that we use. Despite the credits being reviewed multiple times, this was somehow missed. An upcoming patch will be released shortly to correct this issue. — Blind Squirrel Games (@Blind_Squirrel_) September 3, 2021

Per quanto riguarda i bug e i glitch, sia SEGA che Blind Squirrel non hanno avuto nulla da dichiarare. Speriamo che possano risolvere i problemi più gravi il prima possibile.

Fonte: Eurogamer