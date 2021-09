Alan Wake Remastered tra ray-tracing e motore grafico di Control, ecco i primi presunti dettagli

La notizia di questo fine settimana è stato sicuramente il rumor riguardante l'esistenza di Alan Wake Remastered grazie a Rakuten Taiwan, il cui link è stato rimosso in seguito, ma che ha lasciato non solo speranza da parte dei fan ma anche una data di uscita.

A giudicare però da nuove indiscrezioni, sembra che non si tratti di un semplice porting, in quanto Alan Wake Remastered utilizzerà il motore grafico di Control e Quantum Break, il Northlight Engine. Il sito Nintendopal afferma quindi che il gioco includerà Ray Tracing per i riflessi su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Le versioni last-gen di console, ovvero Xbox One e PlayStation 4, beneficeranno di una risoluzione più elevata e di modifiche essenziali, ma ovviamente non avranno il ray-tracing. Infine, la versione rimasterizzata girerà a 60 fps.

Ovviamente dovremo attendere una conferma ufficiale da Remedy o dal publisher incaricato di pubblicare la rimasterizzazione, ma con un leak di questa portata, non sarebbe una sorpresa se Remedy decida di dichiarare ufficialmente l'arrivo di questo gioco tra non molto.

Come sempre, per adesso non c'è nessuna conferma, pertanto prendete questa notizia come semplice rumor.

Fonte: AltChar