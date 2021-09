Assassin's Creed Valhalla sta per ricevere la difficoltà Nightmare e molto altro

Nonostante sia quasi passato un anno dall'uscita di Assassin's Creed Valhalla, il titolo di Ubisoft continua ad essere aggiornato con numerosi contenuti. In questo periodo il gioco ha ricevuto diverse patch atte a correggere bug e migliorare le prestazioni del gioco. Tuttavia, l'ultimo di questi aggiornamenti sta per arrivare e porterà diversi nuovi contenuti.

Innanzitutto ci sarà un nuovo livello di difficoltà, Nightmare, che darà filo da torcere ai giocatori. Inoltre vengono aggiunte tre nuove mappe per quanto riguarda la modalità Razzie Fluviali, tre nuove abilità e nuovissime armi tutte da equipaggiare: a quanto pare tra queste troveremo proprio una spada corta tanto richiesta dai fan.

Ma non finisce qui: recentemente Ubisoft ha condiviso la sua roadmap per quanto riguarda questi ultimi mesi del 2021 e non solo verrà aggiunto il Discovery Tour (come già presente in Odyssey e Origins), ma a fine anno arriverà anche una nuova espansione gratuita.

We can?t give everything away just yet, but the upcoming game update may or may not include:



? 3 new River Raids maps

? Nightmare combat difficulty

? 3 new abilities

? New weapons and gear (did someone say short sword?)#AssassinsCreed pic.twitter.com/90NTQx1CIE — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 4, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Pure Xbox