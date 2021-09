Avowed potrebbe essere 'lo Psychonauts 2 di Obsidian'

Abbiamo già parlato di Avowed qualche giorno fa, quando Chris Avellone sparò a zero sul team di sviluppo, insinuando numerosi problemi. Torniamo a parlarne attraverso alcune riflessioni e speculazioni di un noto insider del settore, Klobrille, molto vicino ─ sembrerebbe ─ agli ambienti Microsoft.

La futura esclusiva della casa di Redmond è di fatti ancora avvolta nel mistero e come From Software insegna, meno sai di qualcosa e più puoi gettarti verso speculazioni più o meno logiche. A quanto pare Klobrille sembra abbastanza sicuro sul buon andamento del progetto, andando quindi totalmente in contrasto da quanto affermato da Avellone, facendo un paragone con Psychonauts 2 di Double Fine. Insomma, il nuovo lavoro di Obsidian potrebbe essere il migliore mai prodotto dal team.

Questa idea parte da un presupposto condivisibile ma forse un po' semplicistico: visto quello che è riuscita a fare Obsidian, col poco budget o in Grounded, con sole 15 persone, tutto farebbe presupporre che adesso, con le spalle coperte da Microsoft e la massima concentrazione possibile, Avowed abbia buone possibilità di essere strabiliante.

La realtà dei fatti però è un'altra: questa sicurezza non esiste e non basta andare molto lontani per vedere come tutto possa andare storto nonostante budget e buone intenzioni. Speriamo però che Klobrille abbia ragione.