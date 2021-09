Call of Duty: Vanguard, reveal del multiplayer domani alle 19:00!

Dopo aver visto parte della campagna single player, ambientata a Stalingrado, domani è il turno del multiplayer di Call of Duty: Vanguard, ultimo lavoro di Sledgehammer Games. Domani alle 19:00 ora italiana, sapremo tutto.

Sappiamo che dal 10 al 13 settembre prenderà il via la beta per i giocatori PlayStation, anche se l'intero embargo su tutte le informazioni del caso (ancora infatti non sappiamo nulla a riguardo) potrebbe essere rimosso alle 7:00 del mattino di mercoledì, quindi dopo il reveal. Questo almeno secondo l'insider Tom Henderson.

We're dropping a ? HOT ? #Vanguard multiplayer livestream tomorrow at 6PM BST! pic.twitter.com/APxjnGgwQc — Call of Duty UK (@CallofDutyUK) September 6, 2021

The Embargo for the #VanguardBeta lifts on Tuesday Sept 7th at 10.30PM PST.



Content creators and media will be sharing multiplayer Beta gameplay. pic.twitter.com/1Y6AhwdVRd — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 5, 2021

Domani dunque ne sapremo di più, soprattutto su quei "mattoni bianchi" che magari avranno un utilizzo anche in multiplayer.

