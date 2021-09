Conway: Disappearance at Dahlia View, il thriller sulle orme di Hitchcock ha una data di uscita

Attraverso le pagine di PlayStation Blog, lo studio di sviluppo White Paper Games ha annunciato che il suo thriller basato sull'osservazione, Conway: Disappearance at Dahlia View sarà disponibile per PS5 e PS4 a partire dal 2 novembre.

Conway: Disappearance at Dahlia View è un avvincente thriller d'osservazione ambientato nell'Inghilterra degli anni 50. Quando a Dahlia View viene denunciata la scomparsa di Charlotte May, una bambina di 8 anni, l'investigatore in pensione Robert Conway si mette alla ricerca della verità dietro il mistero, osservando i vicini dalla finestra del suo appartamento e mettendo in dubbio il loro comportamento. Con l'intensificarsi dei sospetti, Conway avvia la sua indagine personale sulla scomparsa di Charlotte May, seguendo piste, portando alla luce nuove prove e mettendo insieme i pezzi del caso in un imprevedibile cammino verso la verità.

Il team di sviluppo ha anche spiegato a grandi linee il gameplay del gioco, che si incentra su tre pilastri fondamentali: Osservazione, Ricerca e Analisi delle prove. Durante le sequenze di Osservazione, Conway osserva il complesso residenziale Dahlia View attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica per studiare i vicini e fotografare le attività sospette. Grazie ai grilletti adattivi del controller wireless DualSense sentirete l'appagante scatto di una fotocamera del 1950 mentre immortalate le prove e cercate indizi a Dahlia View.

Quando l'indagine porta Conway nelle case dei suoi vicini per seguire delle piste e cercare delle prove, il feedback aptico del DualSense vi farà sentire la consistenza e i rilievi dei diversi tipi di superficie, ad esempio la sensazione di camminare su vecchie strade acciottolate o su un pavimento scricchiolante, aggiungendo coinvolgimento e suspense a Dahlia View.

La versione per PS5 includerà due modalità visive: una con risoluzione 4K nativa, per una qualità d'immagine nitidissima, e una con Ray Tracing, per vivere il mondo di Dahlia View con maggiore fedeltà.

Fonte: PlayStation Blog