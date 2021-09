Cyberpunk 2077 ha un nuovo hotfix su PC che punta a correggere i problemi di crash

Cyberpunk 2077 si è aggiornato: tuttavia, come indicato dal team di sviluppo, non si tratta di una vera e propria patch in quanto il gioco rimane alla versione 1.3, ma si parla più di un hotfix che corregge i problemi di crash.

Attraverso i social, CD Projekt RED ha dichiarato: "Abbiamo pubblicato un hotfix per Cyberpunk 2077 su PC. Rimuove l'utilizzo del set di istruzioni AVX dall'eseguibile del gioco al fine di prevenire crash su processori più vecchi. La versione del gioco non cambia e rimane 1.3". Da adesso quindi, a gioco aggiornato, i giocatori non dovrebbero più avere problemi di crash.

Cyberpunk 2077 fin dalla sua uscita ha ricevuto una serie di patch e correzioni che hanno sistemato in parte il gameplay. Sfortunatamente il team polacco ha ancora del lavoro da fare, dato che le versioni Xbox One e PlayStation 4 soffrono ancora di diversi problemi prestazionali.

We released a hotfix for #Cyberpunk2077 on PC. It removes the use of AVX instruction set from the game executable which prevents crashes that occurred on older processors not supporting AVX. Game version is not changed by this hotfix and remains 1.3. pic.twitter.com/tT1EiQp6aj — CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 6, 2021

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia.