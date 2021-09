Death Stranding: Director's Cut cambia data e orario per il trailer finale di Hideo Kojima

Death Stranding: Director's Cut, l'edizione per PS5 del titolo di Hideo Kojima, sbarcherà questo mese sulla console di Sony e, in vista del lancio, il gioco riceverà il trailer finale realizzato proprio dal leggendario sviluppatore.

Inizialmente, il final trailer di Kojima doveva essere trasmesso l'8 settembre alle ore 9 ma ora c'è stato un piccolo cambio di data e orario.

Il trailer sarà mostrato il giorno successivo, il 9 settembre, alle ore 10 italiane.

I fan dovranno prolungare di poco l'attesa, prima di ammirare le novità della Director's Cut di Death Stranding in un trailer che si preannuncia spettacolare.

Per chi non lo sapesse, Death Stranding: Director's Cut presenterà migliorie tecniche, con le modalità 4K/30fps e 4K dinamico/60fps, e il supporto per le feature di DualSense.

Fonte: Instagram.