I videogiochi fanno bene alla forma fisica? Per uno studio scientifico giocare è come fare 1000 addominali

Se i vostri genitori, compagne o compagni sono sempre lì a dirvi "ma alzati da quel divano che diventi pigro se continui a giocare ai videogiochi", fate loro vedere questa news.

Secondo uno studio scientifico infatti, è stato mostrato che i videogiochi non servono solo a migliorare i riflessi, ma aiutano anche a perdere peso e no, non stiamo parlando di titoli come Ring Fit Adventure di Switch, giusto per citarne uno. Secondo questo studio infatti, due ore di gioco bruciano ben 420 calorie per gli uomini e 470 per le donne, l'equivalente di 1000 addominali.

I ricercatori per arrivare a questo risultato hanno controllato frequenza cardiaca e consumo di calorie in un pool di 50 giocatori durante sessioni di due ore. I giochi scelti sono FIFA e Call of Duty Warzone. I giocatori di sesso maschile hanno bruciato quasi 420 calorie in tutte le sessioni del gioco, mentre le videogiocatrici ne hanno bruciati 470.

Il CEO di Esport Stakester Tom Farey ha dichiarato: "Sappiamo che la competizione aumenta la nostra frequenza cardiaca e la maggior parte di noi ha sudato in una sessione di gioco. Non è una sorpresa quindi che si brucino calorie, ma siamo sorprese di vedere che ne vengono bruciate così tante durante una sessione di due ore".

Fonte: Corriere della Sera