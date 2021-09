Final Fantasy XVI: il team al lavoro per dare ai fan un prodotto 'completo e di altissima qualità'

L'acclamato produttore di Final Fantasy Naoki Yoshida afferma che il suo lavoro su Final Fantasy XIV non ha sofferto a causa del suo coinvolgimento in Final Fantasy XVI.

In un'intervista con Famitsu (tradotta dall'utente Twitter aitaikimochi), Yoshida ha dichiarato: "A volte vedo commenti sui social media come 'Yoshida sta lavorando a Final Fantasy 16, quindi è troppo impegnato e non ha niente a che fare con Final Fantasy 14'. Questo non è assolutamente vero. Ci sto lavorando disperatamente".

Per quanto riguarda Final Fantasy XVI, anche se non abbiamo più visto nessun trailer del prossimo gioco, Yoshida afferma che il lavoro sta procedendo a gonfie vele. "Non sto nascondendo ulteriori informazioni solo per il gusto di farlo, ma piuttosto voglio che le prossime informazioni siano qualcosa che convinca tutti ad acquistare il gioco. La qualità visiva è un dato di fatto, ma saranno incluse battaglie e altre caratteristiche principali non annunciate, e voglio presentarlo come si deve. Pertanto nessuna notizia finché non sarò soddisfatto del lavoro".

Final Fantasy XVI è in via di sviluppo per PlayStation 5: alcune voci indicano che il gioco verrà mostrato durante il PlayStation Showcase che si terrà questa settimana.

