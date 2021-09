Final Fantasy VII Remake su PC 'confermato' da nuovi indizi

A quanto pare Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare su PC, dopo che un presunto elenco di titoli in arrivo su Epic Game Store è stato parzialmente confermato.

All'inizio di quest'estate, EpicData ha scoperto riferimenti nel database di Epic Games Store per due titoli; Alan Wake Remastered e Final Fantasy 7 Remake. Questo fine settimana una fuga di notizie ha apparentemente confermato il primo gioco, aggiungendo credibilità alle indiscrezioni relative a FF7.

Il periodo di esclusiva PlayStation di 12 mesi di Final Fantasy 7 Remake doveva concludersi nell'aprile 2021. Tuttavia, questo sembrava essere stato esteso di sei mesi con il lancio della versione Intergrade per PS5 a giugno. Non sono stati annunciati piani per portare il titolo su altre piattaforme.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è un aggiornamento per PS5 con grafica migliorata, tempi di caricamento più rapidi, una modalità foto e feedback tattile, nonché la nuova storia DLC di Yuffie.

PlayStation ha anche programmato i diritti esclusivi per il prossimo FF, Final Fantasy 16, che è stato annunciato la scorsa estate come un'esclusiva per PlayStation 5.

Il mese scorso il produttore di Final Fantasy 16 ha dichiarato che Square Enix potrebbe condividere novità sul titolo durante il TGS. L'evento Square Enix Presents Tokyo Game Show 2021 sarà trasmesso in streaming alle 12 del primo ottobre e durerà poco meno di un'ora.

Fonte: VGC.