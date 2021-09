Final Fantasy X: un fan spende oltre 100 ore di gioco per sconfiggere un nemico 'impossibile'

Final Fantasy 10 ha numerosi combattimenti molto difficili, ma ne ha uno contro un nemico che sembra completamente impossibile da sconfiggere.

Che ci crediate o no, il combattimento più difficile è proprio all'inizio di FFX, contro un Water Flan. Ciò che rende questo scontro difficile è il fatto che il gioco non vuole che Tidus batta il nemico. Il combattimento è un tutorial sull'uso della magia. Tuttavia, come scoperto dallo YouTuber Warrior Of Light, non c'è nulla che impedisca di expare finché non riuscirete ad essere abbastanza forti da sconfiggerlo.

Dopo 110 ore spese nella prima area di gioco, Warrior Of Light ha aumentato di livello di Tidus abbastanza da rendere possibile la sfida ed è stato in grado di eliminare il nemico in un colpo solo.

Abbastanza divertente però, questo in realtà non cambia nulla del tutorial magico. Probabilmente gli sviluppatori non hanno tenuto conto del fatto che qualcuno trascorresse più tempo di quello necessario per "rompere" il gioco solo per vedere Tidus eliminare un nemico tutorial. Square Enix ha in pratica "sottovalutato" la sua fan base.

Che ne pensate?

Fonte: Thegamer.