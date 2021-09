F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch si mostra nel trailer di lancio

L'action-platform F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch di TiGames Network Technology sta per essere lanciato e Sony ha pubblicato un trailer per festeggiare l'imminente uscita.

Il trailer di lancio fornisce uno sguardo al gameplay e ai suoi personaggi antropomorfi. Vale la pena ricordare che questo è uno dei giochi sviluppati sotto l'ombrello del China Hero Project di Sony.

"Dopo che gli animali sono stati sconfitti dall'invasione della Legione Robotica nella Guerra di Resistenza sei anni fa, l'ex combattente della Resistenza il coniglio Rayton ha sempre mantenuto un basso profilo. L'arresto di suo amico significava che non aveva altra scelta che indossare il suo gigante pugno meccanico e combattere contro coloro che lo opprimevano. Non sapeva che presto sarebbe stato coinvolto in un vortice di cospirazioni che coinvolgevano la Legione, la Resistenza e la Banda di Ratti", si legge nella descrizione ufficiale.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch arriverà domani, 7 settembre, su PS5 e PS4. Il gioco sbarcherà anche su PC Steam.

Fonte: Twinfinite.