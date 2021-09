God of War Ragnarok e le esclusive PS5 e PS4 avranno upgrade next-gen da €10

Mentre Horizon Forbidden West non farà pagare l'upgrade da PS4 a PS5, Sony ha confermato che altre esclusive PlayStation, come God of War Ragnarok, offriranno l'upgrade per 10 Euro.

Ecco il messaggio originale condiviso da Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, sulle pagine di PlayStation Blog:

"L'anno scorso ci siamo impegnati a fornire upgrade gratuiti per i nostri titoli di lancio cross-gen, che includevano Horizon Forbidden West. Mentre il profondo impatto della pandemia ha spinto Forbidden West fuori dalla finestra di lancio che avevamo inizialmente previsto, manterremo la nostra offerta: i giocatori che acquisteranno Horizon Forbidden West su PlayStation 4 potranno eseguire l'upgrade alla versione PlayStation 5 gratuitamente".

"Voglio anche confermare che d'ora in poi, i titoli cross-gen esclusivi di PlayStation (appena lanciati su PS4 e PS5), sia digitali che fisici, offriranno un'opzione di upgrade digitale da $10. Questo si applicherà al prossimo God of War e Gran Turismo 7 e a qualsiasi altro titolo esclusivo per PS4 e PS5 cross-gen pubblicato da Sony Interactive Entertainment".

Insomma, tranne che per Horizon Forbidden West, i fan dovranno essere pronti a sborsare 10 Euro per gli upgrade di titoli come Gran Turismo 7 o God of War Ragnarok.

Fonte: PSBlog.