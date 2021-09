Halo ha nuove skin 'realistiche' che accendono il dibattito dei fan...e i meme si sprecano

Lo sviluppatore di Halo, 343 Industries, ha da poco iniziato a testare i contenuti della stagione 8 di Halo: The Master Chief Collection per Halo 3 e Reach, offrendo ai giocatori il primo assaggio delle nuove skin per armature dell'"universo alternativo" che hanno suscitato un bel dibattito all'interno della community.

La stagione 8 di MCC si chiama Mythic e mette in mostra Halo "in un modo volutamente divergente", ha detto Jeff Easterling in un post su Halo Waypoint.

Ciascuno dei nuovi set di armature da utilizzare nel multiplayer di Halo 3 all'interno di MCC è focalizzato sulla reimmaginazione delle armature dei guerrieri antichi.

Come ci si aspetterebbe, alcuni fan di Halo hanno reagito con sorpresa a queste nuove skin e hanno affermato che non sono in linea con l'universo di Halo. Halo offre ormai da anni la personalizzazione dell'armatura, ma si tratta in gran parte di opzioni di personalizzazione che si adattano alla lore del tempo e dello spazio di Halo. Ma questi nuovi set di armature, come dice 343, sono di un "universo alternativo".

Il dibattito si è acceso e la community di Halo si è divertita con un sacco di meme:

Probabilmente, questi nuovi set di armature stanno preparando il terreno affinché Halo Infinite offra ulteriori opzioni di personalizzazione. La parte multiplayer del prossimo sparatutto sarà scaricabile gratuitamente, con un Battle Pass e tutto il resto che vi aspettereste da un servizio live.

Fonte: Eurogamer.net.