Horizon Zero Dawn è fuori di testa a 8K e con ray-tracing!

Horizon Zero Dawn ha ormai i suoi anni ma nonostante tutto è ancora un bel vedere. Figuratevi poi se forzatamente, si porta il livello di dettaglio al massimo o se, si aggiunge una delle ultime tecnologie più vociferate: il ray-tracing.

Modder Digital Dreams ha realizzato un video apposito per mostrarci le potenzialità di Horizon Zero Dawn sulle nuove console, o persino di una sua remastered. Si è agito su settaggi, a livello estremo e si è aggiunto la mod Ray Tracing RaShade, che simula l'illuminazione a raggi pur senza supporto hardware adeguato. In questo caso però, con tutto questo ben di Dio, una RTX 3090 è d'obbligo. Buona visione!

Fonte: wccftech.com