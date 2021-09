Marvel's Midnight Suns mostrerà il gameplay in un livestream! Ecco quando

A seguito del primo annuncio di Marvel's Midnight Suns e della world premiere riguardante il gameplay, il team di Firaxis Games ospiterà una livestream alle 20:30 di martedì 7 settembre per mostrare la resa dei conti tra il Cacciatore, Wolverine ed il suo arcinemico Sabretooth.

Durante la live, la produttrice e conduttrice Caroline Guevara parlerà con il direttore creativo Jake Solomon e il senior franchise producer Garth DeAngelis, che daranno uno sguardo più approfondito al sistema di combattimento di Marvel's Midnight Suns.

Si tratta di un'occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono dare uno sguardo più da vicino alle meccaniche di combattimento di questo nuovo titolo dei creatori di X-COM. Sarete in grado di seguire la diretta sul canale YouTube e Twitch di Marvel's Midnight Suns.

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a marzo del prossimo anno su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.