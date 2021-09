Naughty Dog lavora su più giochi AAA

Naughty Dog è sempre sulla cresta dell'onda, ormai sinonimo di qualità e di titoli capaci di scuotere il mercato. Ma si può essere i migliori solo se si ha la costanza di dimostrarlo e come prevedibile, il team è già a lavoro da tempo.

Sembra però che i AAA siano più di uno, il che presuppone che Sony stia dando carta bianca ai creatori di The Last of Us. Si vocifera di molti nuovi titoli, tra cui un nuovo Uncharted, un possibile ma remoto Jack and Dexter o qualcosa di completamente nuovo, la nuova IP Stray's Cross di cui ancora non si sa ovviamente nulla.

Tutto parte dagli annunci di lavoro, con Naughty Dog alla ricerca di nuovi membri rivolti verso i nuovi AAA in sviluppo. Nello specifico, si parla chiaramente della "progettazione della tabella di marcia di uno dei titoli AAA in lavorazione". Questo vuol dire tutto e niente: può significare che lo sviluppo dei titoli sopracitati, oppure potrebbero essere semplicemente al lavoro sulla versione PC di Uncharded e/o sul multiplayer di The Last of Un Part II. Ma potrebbe significare altro.

Sappiamo tutti quello che i ragazzi di Naughty Dog hanno passato attraverso lo sviluppo del loro ultimo kolossal, tra crunch spasmodici su cui Jason Schreier ha puntato il dito. Molti infatti fecero le valige, mentre altri si presero una lunga pausa. Queste nuove assunzioni potrebbero anche significare il semplice riempimento di posizioni rimaste vuote e fondamentali, ora che le fasi di sviluppo si fanno più concrete.

