Paradox Interactive avrebbe quasi la metà dei dipendenti che ha subito maltrattamenti

Un documento lasciato trapelare dal sito norvegese Breakit, creato dai sindacati Unionen e Sveriges, suggerisce che all'interno di Paradox Interactive quasi la metà dei dipendenti dichiara di aver subito "trattamenti abusivi/molestie".

Il sondaggio, condotto dai sindacati svedesi, ha parlato con 133 dei 400 dipendenti dell'azienda e sostiene che il 44% ha affermato di aver subito una qualche forma di "maltrattamento". Di quelli intervistati, il 26% erano donne, dove le statistiche sono molto peggiori: il 69% ha dichiarato di aver "subito un trattamento abusivo", secondo il rapporto.

I risultati del sondaggio rivendicano una "cultura del silenzio" presso l'azienda, con quasi nessun dipendente che dichiara come le segnalazioni non siano state gestite in modo appropriato. Tutto questo arriva pochi giorni dopo le dimissioni a sorpresa della CEO di Paradox, Ebba Ljungerud, anche se il nuovo (e vecchio) CEO Fredrik Wester ha negato che ci fosse alcun collegamento tra i risultati del sondaggio e la sua decisione di andarsene.

Attualmente Paradox ha annunciato di voler condurre un proprio sondaggio interno. Il sito afferma che un'e-mail a livello aziendale ha comunicato al personale che l'azienda è "ora in procinto di coinvolgere un'azienda esterna e neutrale per condurre una revisione approfondita del nostro processo e un sondaggio completo sui dipendenti".

Fonte: GameInformer