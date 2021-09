PlayStation Hits: Ratchet & Clank e The Last of Us Remastered tra i giochi in offerta

Se vi siete persi per la strada qualche gioco PlayStation Hits, allora questa è l'occasione che fa per voi. PlayStation Hits raccoglie una selezione di giochi iconici PlayStation ad un prezzo basso.

Ora, su Amazon ci sono diversi di questi titoli in super offerta: usufruendo di uno sconto di più del 50% sul prezzo di listino, sarete in grado di ottenere i giochi che ancora vi mancano ad un prezzo stracciato, 9,99 euro! Tra i titoli in offerta troviamo ad esempio Ratchet & Clank, l'intramontabile Bloodborne e The Last of Us Remastered, per citarne alcuni. Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco.

C'è qualche titolo che non avete ancora giocato e che volete acquistare? Fatecelo sapere nei commenti.