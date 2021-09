PlayStation Now, annunciati i giochi PS4 e PS5 di settembre

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PlayStation Now di settembre che saranno disponibili sia per i giocatori su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Questo mese c'è davvero un'ampia scelta di generi differenti. Ecco quali saranno i giochi in arrivo domani 7 settembre.

Tekken 7 - disponibile fino al 22 febbraio 2022

Scoprite l'epica conclusione del clan Mishima e svelate le ragioni dietro ogni fase della loro incessante lotta. Tekken 7 offre incredibili battaglie cinematografiche basate sulla trama e intensi duelli che possono essere goduti con amici e rivali allo stesso modo attraverso meccaniche di combattimento innovative. Amore, vendetta, orgoglio. Tutti hanno un motivo per combattere. I valori sono ciò che ci definiscono e ci rendono umani, indipendentemente dai nostri punti di forza e di debolezza. Non ci sono motivazioni sbagliate, solo il percorso che scegliamo di intraprendere.

Killing Floor 2

Combattete minacce feroci da soli o fate squadra online in questo sparatutto in prima persona. Un esperimento fallito ha dato vita a creazioni mostruose che hanno dilaniato l'Europa. Con il crollo dei governi, volontari e mercenari si sono uniti per proteggere la popolazione dalla crescente minaccia biologica, chiamata Zed, dirigendosi nelle zone invase per spazzarli via e salvare la civiltà.

Final Fantasy VII

Rivivete la versione originale del classico gioco di ruolo che ha rivoluzionato il genere. La nostra avventura inizia quando un mercenario dal cuore freddo di nome Cloud Strife viene assunto per prendere parte a una serie di raid sui reattori energetici "Mako" che i suoi datori di lavoro eco-guerrieri ritengono stiano prosciugando la forza vitale del pianeta.

Windbound

Naufragati da soli su un'isola inesplorata, esplorate, adattatevi e navigate tra terre e mari pericolosi per sopravvivere. Perlustrate il terreno selvaggio delle isole alla ricerca di risorse che potete utilizzare per creare una gamma completa di strumenti e armi per cacciare la fauna selvatica e potenziare la vostra barca.

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Esplorate e conquistate con il vostro gruppo le Stolen Lands of Golarion, un mondo ricco di storia, mistero e conflitti con combattimenti in tempo reale o combattimenti a turni opzionali in questo gioco di ruolo per giocatore singolo. Espandete il vostro regno, costruite nuove città e comunità. Conquistate nuove regioni e rivendicatele come vostre, create eroi e personalizzate il vostro personaggio scegliendo tra più di 1000 diverse abilità e talenti.

Moonlighter

Moonlighter è un gioco di ruolo d'azione con elementi rogue-lite che segue la routine quotidiana di Will, un negoziante avventuroso che sogna di diventare un eroe. Il suo villaggio Rynoka si trova nel sito di un'antica serie di Cancelli, che conducono a diversi regni e dimensioni.

