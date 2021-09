PlayStation Now di settembre in arrivo Final Fantasy VII, Tekken 7, Moonlighter e molti altri giochi?

Sembra che la line-up di PS Now per settembre 2021 sia trapelata online. In realtà non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo, quindi bisognerà tenere sotto controllo le aspettative fino all'annuncio in programma per oggi, 6 settembre.

La selezione di titoli è piuttosto ampia e prevedere l'arrivo, tra gli altri, di Final Fantasy VII (la versione originale).

Ecco la line-up completa, riportata da PlayStation Portal:

Tekken 7

Final Fantasy VII

Killing Floor 2

Windbound

Ghost of a Tale

Moonlighter

Pathfinder Kingmaker

La line-up di questo mese, se sarà questa, si basa sicuramente su esperienze indie più piccole e interessanti. Ci sono apprezzati titoli come Moonlighter e i fan di FF potranno mettere le mani sulla versione originale di FF7.

Vi riporteremo tutte le novità sulle aggiunte a PS Now appena sarà possibile.

Fonte: Pushsquare.