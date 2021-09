PS5 PlayStation Showcase: un nuovo inFamous sarà uno dei grandi annunci?

Sucker Punch è sempre stato uno studio che ha realizzato grandi giochi, da Sly Cooper a inFamous, ma con Ghost of Tsushima lo sviluppatore ha riscosso un successo di critica e commerciale molto maggiore rispetto a qualsiasi dei suoi titoli precedenti.

La logica suggerirebbe che lo sviluppatore passerà immediatamente a un sequel di Ghost of Tsushima, ma è possibile che anche una delle loro proprietà più vecchie possa tornare.

Il co-fondatore di Xbox Era Nick Baker - abbastanza affidabile con i rumor, compresi quelli relativi a PlayStation - ha recentemente detto su Twitter che inFamous potrebbe tornare al PlayStation Showcase del 9 settembre. Baker sottolinea che non può confermarlo al 100% e per ora bisogna prendere la notizia con la dovuta cautela.

Un nuovo inFamous farebbe piacere a molti fan, ma se succederà sarà interessante vedere se sarà qualcosa che Sucker Punch realizzerà prima di passare al prossimo Ghost of Tsushima o se inFamous sarà passato a uno studio esterno.

Ok. Please take this one with a grain of salt because it?s one of the things I couldn?t get confirmed. But because I like the series I?m hoping it?s true. But there?s a chance we could see Infamous make a return at Sony?s showcase. Fingers crossed. — Nick (@Shpeshal_Nick) September 5, 2021

PlayStation Showcase non è lontano, quindi potremmo scoprire i dettagli abbastanza presto. Baker ha anche affermato in precedenza che il prossimo God of War sarà finalmente mostrato all'evento.

Fonte: Gamingbolt.