Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente non includeranno nuovi Pokémon?

Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente potrebbero non includere nuovi Pokémon oltre al quarta generazione del franchise. Un commento di Nintendo France su Facebook afferma che i giochi consentiranno ai giocatori di "riscoprire tutti i Pokémon fino alla quarta generazione".

Il commento quindi suggerisce che i Pokémon di Nero/Bianco, X/Y, Sole/Luna e Spada/Scudo potrebbero non essere presenti nel gioco, il che sarebbe un allontanamento dai precedenti remake: Rosso Fuoco/Verde Foglia, Oro HeartGold/Argento SoulSilver e Rubino Omega/Zaffiro Alpha offrono tutti alcuni mezzi per acquisire Pokémon dalle generazioni future. Le uniche eccezioni significative sono Let's Go Pikachu/Let's Go Eevee, che limitano i giocatori ai 151 Pokémon originali, oltre ai mitici Pokémon di settima generazione Meltan e Melmetal.

I remake precedenti richiedono ai giocatori di raggiungere un certo punto nel gioco prima di avere accesso a Pokédex "nazionali" espansi, quindi è possibile che sia di nuovo così. Nei giochi originali Diamante e Perla, i giocatori hanno ottenuto l'accesso al dex più grande dopo aver incontrato 150 diverse specie di Pokémon selvatici. Il modo in cui è formulato questo commento, tuttavia, sembra suggerire un limite più difficile.

Pokémon Spada e Scudo sono stati i primi giochi a limitare in modo significativo il Pokédex nazionale, tagliando originariamente l'intera collezione di Pokémon da quasi 900 a soli 400. Un'espansione ha spinto quella cifra fino a 600, ma molti fan sono rimasti delusi dalla decisione, soprannominata "Dexit" dalla comunità dei giocatori.

Non ci resta che aspettare quindi quando sia Pokémon Perla Splendente che Pokémon Diamante Lucente arriveranno su Nintendo Switch dal 19 novembre.

Fonte: The Gamer