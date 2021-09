Roblox svela la collaborazione con Vans: ecco 'Vans World'

Vans è l'ultima azienda ad entrare a far parte del metaverso di Roblox. Il gigante delle scarpe da skateboard ha annunciato una partnership con il videogioco Roblox per creare "Vans World", un'esperienza interattiva in cui i giocatori possono fare skateboard in vari parchi mentre indossano outfit firmati Vans.

L'hub includerà negozi in cui i giocatori potranno acquistare parti personalizzate per i loro skateboard, tra cui tavole e ruote, nonché abbigliamento come scarpe da ginnastica Vans personalizzabili. Non solo, ma questa esperienza includerà anche skatepark virtuali modellati su luoghi reali trovati in tutto il mondo.

Alcuni articoli saranno gratuiti, incluso un normale "articolo gratuito del giorno", ma alcune offerte nei negozi sono disponibili per l'acquisto con Robux, una valuta di gioco utilizzata in Roblox. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che ufficializza questa partnership e che è disponibile per tutti gli utenti di Roblox.

Vans World è un altro esempio di aziende che si avventurano nel metaverso, che combina elementi di realtà virtuale e realtà aumentata per connettere altri online. Un altro famosissimo gioco che combina il battle royale con altri medium è proprio Fortnite.